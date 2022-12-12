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Кашафитдин Хакимзянов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1881

Дата смерти

04.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881

Отец: Хакимзян Абсаттаров

Мать: Сажида

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Сабиржан Кашафитдинович

Мать ребёнка: Махия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Мубаракжан Кашафитдиновна

Мать ребёнка: Махия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1906

Сын: Рахимжан Кашафитдинович

Мать ребёнка: Махия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Низаметдин Кашафитдинович

Мать ребёнка: Махия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.05.1913
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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