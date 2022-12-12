Кашафитдин Хакимзянов
Место рождения
Дата рождения10.01.1881
Дата смерти04.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881
Отец: Хакимзян Абсаттаров
Мать: Сажида
Рождение ребёнка
17.08.1900
Мать ребёнка: Махия
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Мубаракжан Кашафитдиновна
Мать ребёнка: Махия
Рождение ребёнка
09.03.1906
Мать ребёнка: Махия
Рождение ребёнка
10.12.1908
Сын: Низаметдин Кашафитдинович
Мать ребёнка: Махия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.05.1913