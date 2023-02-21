Махия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Сабиржан Кашафитдинович

Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Мубаракжан Кашафитдиновна

Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1906

Сын: Рахимжан Кашафитдинович

Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Низаметдин Кашафитдинович

Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашафитдин Хакимзянов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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