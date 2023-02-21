Махия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1900
Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Мубаракжан Кашафитдиновна
Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов
Рождение ребёнка
09.03.1906
Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов
Рождение ребёнка
10.12.1908
Сын: Низаметдин Кашафитдинович
Отец ребёнка: Кашафитдин Хакимзянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно