Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1876

Дочь: Бибикарима Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Бибихадича Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Бибифатима Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1879

Сын: Низаметдин Хакимзянов

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Кашафитдин Хакимзянов

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1882

Дочь: Бибигайша Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1884

Дочь: Бибизухра Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Масрура Хакимзянова

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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