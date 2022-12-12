Сажида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1876
Дочь: Бибикарима Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Бибихадича Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Бибифатима Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
03.07.1879
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
10.01.1881
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
25.11.1882
Дочь: Бибигайша Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
27.12.1884
Дочь: Бибизухра Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Масрура Хакимзянова
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Место жительства
Неизвестно