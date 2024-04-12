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Некрасов Антон Прохоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

06.02.1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Некрасов Прохор

Мать: Некрасова Агафья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.01.1740

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ларионова Лукерья Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Третьякова Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1749

Дочь: Струнникова Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Некрасов Константин Антонович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.02.1759
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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