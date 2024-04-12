Некрасов Антон Прохоров
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти06.02.1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Некрасов Прохор
Мать: Некрасова Агафья
Бракосочетание
09.01.1740
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ларионова Лукерья Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Третьякова Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1749
Дочь: Струнникова Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Некрасов Константин Антонович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1759