Понкратова (Тырина) Матрена Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Нечаева (Понкратова) Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Голобурдина (Понкратова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Понкратов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович
Смерть
Неизвестно