Понкратова (Тырина) Матрена Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова (Тырина) Матрена Дементьевна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Нечаева (Понкратова) Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Голобурдина (Понкратова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Понкратов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Понкратов Емельян Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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