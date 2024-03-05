Нечаева (Понкратова) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Понкратова) Пелагея Емельяновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Понкратов Емельян Петрович

Мать: Понкратова (Тырина) Матрена Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатохин Василий Вавилович

Бракосочетание
1778

Муж: Нечаев Ульян Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Шатохина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Шатохин Василий Вавилович

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шатохина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шатохин Василий Вавилович

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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