Нечаева (Понкратова) Пелагея Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1778
Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Шатохина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Шатохин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шатохина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шатохин Василий Вавилович
Смерть
Неизвестно