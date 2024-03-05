Понкратов Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
06.02.1791
Бракосочетание
1792
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Илья Филатов и Андрей Понкрато... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Сын: Понкратов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Понкратова (Жабина) Пелагея Титовна
Рождение ребёнка
21.03.1800
Сын: Понкратов Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Понкратова (Жабина) Пелагея Титовна
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1800 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Упоминание
1807
выбыл в Оренбургскую губернию
Смерть
Неизвестно