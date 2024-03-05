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Понкратов Василий Емельянович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Понкратов Емельян Петрович

Мать: Понкратова (Тырина) Матрена Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.02.1791

Жена: Понкратова (Скуратова) Марфа Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1792

Жена: Понкратова (Жабина) Пелагея Титовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Илья Филатов и Андрей Понкрато... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Сын: Понкратов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Понкратова (Жабина) Пелагея Титовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1800

Сын: Понкратов Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Понкратова (Жабина) Пелагея Титовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1800 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Упоминание
1807
выбыл в Оренбургскую губернию
Смерть
Неизвестно

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