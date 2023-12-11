Козлова Дора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Дора Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1950

Сын: Козлов Александр Викторович

Отец ребёнка: Козлов Виктор Фёдорович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ?

Отец ребёнка: Козлов Виктор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Виктор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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