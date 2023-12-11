Козлова Дора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1950
Сын: Козлов Александр Викторович
Отец ребёнка: Козлов Виктор Фёдорович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов ?
Отец ребёнка: Козлов Виктор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно