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Козлов Виктор Фёдорович

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Место рождения

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

22.10.1925

Дата смерти

29.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925

Отец: Козлов Фёдор Константинович

Мать: Козлова Клавдия Ивановна

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
19.02.1950

Сын: Козлов Александр Викторович

Мать ребёнка: Козлова Дора Александровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ?

Мать ребёнка: Козлова Дора Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дора Александровна

Смерть
29.11.2008
Варфоломеевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
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