Козлов Виктор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.10.1925
Дата смерти29.11.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925
Рождение ребёнка
19.02.1950
Сын: Козлов Александр Викторович
Мать ребёнка: Козлова Дора Александровна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов ?
Мать ребёнка: Козлова Дора Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2008
Варфоломеевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край