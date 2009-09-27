Гогерман (Френкель) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогерман (Френкель) Татьяна

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

08.01.1931

Дата смерти

27.09.2009

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931

Отец: Френкель Семен

Мать: Френкель Софья (Шифра)

Киев, Украина
Рождение ребёнка
30.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украина
Рождение ребёнка
27.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Киев, Украина
Смерть
27.09.2009
Draveil, Essonne, Île-de-France, France
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