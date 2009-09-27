Гогерман (Френкель) Татьяна
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения08.01.1931
Дата смерти27.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931
Отец: Френкель Семен
Мать: Френкель Софья (Шифра)
Киев, Украина
Рождение ребёнка
30.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев, Украина
Рождение ребёнка
27.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Киев, Украина
Смерть
27.09.2009
Draveil, Essonne, Île-de-France, France