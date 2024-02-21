Воробьева Наталья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Наталья Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Воробьев Савелий

Мать: Воробьева Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Кедров Николай Иванович

Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич

Смерть
1934

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