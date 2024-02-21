Воробьева Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Воробьев Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1923
Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич
Смерть
1934