Воробьев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воробьев Иван Савельевич

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Воробьева Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тягунова (Воробьева) Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна

Смерть
1930
Бракосочетание
1933

Жена: Воробьева Евгения Петровна

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