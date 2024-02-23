Воробьев Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Воробьева Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тягунова (Воробьева) Марфа Савельевна
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Петровна
Смерть
1930
Бракосочетание
1933