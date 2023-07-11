Бойко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.2013
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.11.2015
Дочь: Бойко Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.2018
Сын: Бойко Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна
Развод
08.08.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область