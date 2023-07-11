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Бойко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.2013

Жена: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.11.2015

Дочь: Бойко Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.11.2018

Сын: Бойко Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Развод
08.08.2023

Жена: Бойко (Борисенко) Елена Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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