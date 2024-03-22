Бойко (Борисенко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1982
Бракосочетание
29.06.2013
Рождение ребёнка
19.11.2015
Дочь: Бойко Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.2018
Сын: Бойко Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Бойко Владимир Николаевич
Развод
08.08.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область