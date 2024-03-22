Бойко (Борисенко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Борисенко) Елена Николаевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

28.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1982

Отец: Борисенко Николай Николаевич

Мать: Борисенко Татьяна Дмитриевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
29.06.2013

Муж: Бойко Владимир Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.11.2015

Дочь: Бойко Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Николаевич

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.11.2018

Сын: Бойко Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Бойко Владимир Николаевич

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Развод
08.08.2023

Муж: Бойко Владимир Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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