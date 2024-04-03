Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Долгов Акинфей Лаврович

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Степан Самойлович

Бракосочетание
08.11.1769

Муж: Челенков Степан Самойлович

Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов
Рождение ребёнка
1775

Сын: Челенков Назар Степанович

Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Челенкова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Челенков Семен Степанович

Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович

Смерть
Неизвестно

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