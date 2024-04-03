Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1769
Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Челенков Назар Степанович
Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Челенкова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Челенков Семен Степанович
Отец ребёнка: Челенков Степан Самойлович
Смерть
Неизвестно