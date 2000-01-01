Фомина Елена Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1901
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Фомин Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно