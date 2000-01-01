Фомина Елена Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Елена Автономовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Фомин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Фомин Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Фомин Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Дмитрий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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