Фомин Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1863
Отец: Фомин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1901
Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903
Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Фомин Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна
дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Елена Автономовна
Смерть
Неизвестно