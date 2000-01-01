Фомин Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1863

Отец: Фомин Тимофей Иванович

Мать: Фомина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Фомин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Фомин Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Фомин Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна

дер. Павшойла Вешк.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Автономовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Елена Автономовна

Смерть
Неизвестно
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