Алёшина Фекла Тимофеева 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алёшина Фекла Тимофеева

Место рождения

Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.05.1926

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алёшин Тимофей Яковлев (предположительно)

Мать: Алёшина Матрена Ильина

Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Никандр Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Алексей Никандров

Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов

Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Степан Никандров

Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов

Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1879

Дочь: Алешина Агрипина Никандрова

Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов

Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Дудкина (Алёшина) Агапия (Агафья) Никандровна

Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов

Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.05.1926
Петровка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Заявление сделано гр.д. Петровки Алёшиным Алексеем Место погребения - с. Силино

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