Алёшина Фекла Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти01.05.1926
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов
Рождение ребёнка
16.06.1879
Дочь: Алешина Агрипина Никандрова
Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Дудкина (Алёшина) Агапия (Агафья) Никандровна
Отец ребёнка: Алёшин Никандр Антонов
Смерть
01.05.1926
Заявление сделано гр.д. Петровки Алёшиным Алексеем Место погребения - с. Силино