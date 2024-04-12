Тохтамыш / 2-й брак / (Тарунова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
29.07.1885
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Тохтамыш Анастасия Анастасия/мл./ Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Рождение ребёнка
12.06.1890
Дочь: Акелина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Смерть
Неизвестно