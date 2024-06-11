(Яковлева) Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Афанасьева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1776 ст.
Дочь: Афанасьева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Афанасьев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно