(Яковлева) Ирина Яковлевна 1752 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Яковлева) Ирина Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Афанасьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Афанасьева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1776 ст.

Дочь: Афанасьева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Афанасьев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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