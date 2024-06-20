Денисов Иван Афанасьевич 18.04.1750 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Иван Афанасьевич

Денисов Иван Афанасьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.04.1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1750 ст.

Отец: Денисов Афанасий Денисович

Мать: Лукоянова Мавра Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яковлева) Ирина Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Афанасьева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1776 ст.

Дочь: Афанасьева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Афанасьев Никифор Иванович

Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.