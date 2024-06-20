Денисов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1750 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Афанасьева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1776 ст.
Дочь: Афанасьева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Афанасьев Никифор Иванович
Мать ребёнка: (Яковлева) Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно