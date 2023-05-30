Попова Агрипина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Попова Ксенья Панфиловна
Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Попова Ульяна Панфиловна
Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Попова Федосья Панфиловна
Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Попова Матрона Панфиловна
Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
вторая жена
Смерть
Неизвестно