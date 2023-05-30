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Попова Агрипина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Попова Ксенья Панфиловна

Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Попова Ульяна Панфиловна

Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Попова Федосья Панфиловна

Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Попова Матрона Панфиловна

Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Попов Иван Панфилович

Отец ребёнка: Попов Панфил Устинович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Панфил Устинович

вторая жена
Смерть
Неизвестно
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