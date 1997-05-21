Смирнова (Рыбалко) Юлия Валентиновна 21.06.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Рыбалко) Юлия Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1964

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964

Отец: Рыбалко Валентин Трофимович

Мать: Рыбалко (Прозорова) Маргарита Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
1990

Муж: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.1997
Причина смерти: Клещевой энцефалит
Похороны
После 21.05.1997
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация

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