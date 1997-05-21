Смирнова (Рыбалко) Юлия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1964
Дата смерти21.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.1997
Причина смерти: Клещевой энцефалит
Похороны
После 21.05.1997
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация