Рыбалко Валентин Трофимович
Место рождения
Дата рождения23.04.1936
Дата смерти04.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1961
Рождение ребёнка
21.06.1964
Дочь: Смирнова (Рыбалко) Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Рыбалко (Прозорова) Маргарита Николаевна
Смерть
04.02.2021
Причина смерти: Аденома простаты, цирроз печени, инфаркт