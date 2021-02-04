Рыбалко Валентин Трофимович 23.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРыбалко Валентин Трофимович

Рыбалко Валентин Трофимович

avatar

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

23.04.1936

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936

Отец: Рыбалко Трофим Спиридонович

Мать: Рыбалко Любовь Леонтиевна

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
02.03.1961

Жена: Рыбалко (Прозорова) Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.1964

Дочь: Смирнова (Рыбалко) Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Рыбалко (Прозорова) Маргарита Николаевна

Смерть
04.02.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Аденома простаты, цирроз печени, инфаркт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.