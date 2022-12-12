Кетова Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1895
Дата смерти17.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1925
Дочь: Кетова Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1925
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.05.1987
Арамиль, Арамильский, Свердловская область