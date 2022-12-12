Кетова Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКетова Агрипина Петровна

Кетова Агрипина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1895

Дата смерти

17.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1925

Дочь: Кетова Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Кетов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
17.05.1987
Арамиль, Арамильский, Свердловская область
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