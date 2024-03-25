Корешкова (Торопова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Торопова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

18.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Богданова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.09.1916

Сын: Корешков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корешков Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Корешков Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Сергей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1959
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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