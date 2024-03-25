Корешкова (Торопова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти18.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Богданова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1916
Сын: Корешков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Корешков Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1959
Череповец, город Череповец, Вологодская область