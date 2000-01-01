Жилин Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
08.10.1852
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
18.11.1854
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно