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Жилин Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Жилин Иван Зиновьевич

Мать: Жилина Варвара Кандратьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Жилин Федор Романович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Жилин Матвей Романович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
18.11.1854

Сын: Жилин Григорий Романович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жилин Висарион Романович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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