Чередова Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Акулина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Соусканово, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Чередов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Соусканово, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чередов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Соусканово, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чередов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович

Соусканово, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Яков Данилович

Смерть
Неизвестно
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