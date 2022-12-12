Чередова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чередов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Чередов Яков Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно