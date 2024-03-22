Хохлова (Шишкина) Анисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Вера Даниловна
Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Даниловна
Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764