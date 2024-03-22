Хохлова (Шишкина) Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Шишкина) Анисия Григорьевна

Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Хохлов Матвей Данилович

Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Хохлов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вера Даниловна

Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Даниловна

Отец ребёнка: Хохлов Данил Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Данил Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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