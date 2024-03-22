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Хохлов Данил Игнатьевич

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Хохлов Игнат Афанасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Хохлов Матвей Данилович

Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Хохлов Пётр Данилович

Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вера Даниловна

Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Даниловна

Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анисия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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