Хохлов Данил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Хохлов Игнат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Вера Даниловна
Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Даниловна
Мать ребёнка: Хохлова Анисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764