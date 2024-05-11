(Флеер) Евгения Борисовна 25.12.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Евгения Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1894 ст.

Дата смерти

26.02.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1894 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Определеніемъ Красноярскаго Окружнаго Суда отъ 15 сент. 1898 г. сія родившаяся признана законной дочерью купца Бориса Ѳеодорова Флееръ и законной его жены Юліи Карловой. (Указъ Енис. Духовн. Консист. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
28.12.1894 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Смерть
26.02.1898 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: «От малокровия» | Похоронена на сельском кладбище Усть-Тунгуски. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1,... Показать все

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