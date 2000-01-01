Barzilay Abraham — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBarzilay Abraham

Barzilay Abraham

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Roth Theodora B

Мать ребёнка: Barzilay Reina

Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Barzilay Edward

Мать ребёнка: Barzilay Reina

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close