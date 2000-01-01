Barzilay Abraham
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Roth Theodora B
Мать ребёнка: Barzilay Reina
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Barzilay Edward
Мать ребёнка: Barzilay Reina
Смерть
Неизвестно