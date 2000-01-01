Roth (Barzilay) Theodora B — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Roth (Barzilay) Theodora B

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Место рождения

Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States

Дата рождения

27.10.1912

Дата смерти

17.07.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1912

Отец: Barzilay Abraham

Мать: Barzilay Reina

Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Место жительства
02.02.1991
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Roth William

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1992
Los Angeles, California, USA
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