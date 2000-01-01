Roth (Barzilay) Theodora B
Место рожденияBrooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Дата рождения27.10.1912
Дата смерти17.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1912
Отец: Barzilay Abraham
Мать: Barzilay Reina
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Место жительства
02.02.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Roth William
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1992
Los Angeles, California, USA