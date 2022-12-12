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Кириллов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948

Отец: Кириллов Василий Павлович

Мать: Кириллова Ольга Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.02.1973

Жена: Кириллова Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1973

Сын: Кириллов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1974

Сын: Кириллов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1981

Дочь: Кириллова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
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