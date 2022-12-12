Кириллов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948
Бракосочетание
20.02.1973
Рождение ребёнка
03.09.1973
Сын: Кириллов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
14.08.1974
Сын: Кириллов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
02.09.1981
Дочь: Кириллова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Валентиновна