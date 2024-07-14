Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бардодымов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Константин Кириллович
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспалов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесапалов Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева (Беспалова) Антонина Кирилловна
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копцик (Беспалова) Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Беспалов Кирилл
Смерть
Неизвестно