Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бардодымов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Константин Кириллович

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесапалов Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева (Беспалова) Антонина Кирилловна

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копцик (Беспалова) Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Беспалов Кирилл

Смерть
Неизвестно

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