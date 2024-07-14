Беспалов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Константин Кириллович
Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесапалов Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копцик (Беспалова) Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна