Беспалов Кирилл Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беспалов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Константин Кириллович

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесапалов Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева (Беспалова) Антонина Кирилловна

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копцик (Беспалова) Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Беспалова (Бардодымова) Евдокия Кузьмовна

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