Суркова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сурикова) Анастасия
Отец ребёнка: Сурков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурикова Григорий
Отец ребёнка: Сурков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурков Сергей
Отец ребёнка: Сурков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурикова Иван
Отец ребёнка: Сурков Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурков Емельян
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Суркова) Екатерина
Отец ребёнка: Сурков Емельян