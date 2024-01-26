Суркова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сурикова) Анастасия

Отец ребёнка: Сурков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурикова Григорий

Отец ребёнка: Сурков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Сергей

Отец ребёнка: Сурков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурикова Иван

Отец ребёнка: Сурков Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Емельян

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Суркова) Екатерина

Отец ребёнка: Сурков Емельян

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