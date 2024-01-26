(Суркова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти02.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сурков Емельян
Мать: Суркова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Иван
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Михаил
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Бракосочетание
1907
Муж: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Филичкина Паша
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Гурановская) Анастасия
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Рождение ребёнка
18.07.1922
Сын: Ермолаев Александр
Отец ребёнка: Ермолаев Павел
Смерть
02.11.1956
Причина смерти: Medical | Умерла от рака желёз.