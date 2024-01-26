(Суркова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суркова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сурков Емельян

Мать: Суркова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Иван

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Михаил

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Бракосочетание
1907

Муж: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Филичкина Паша

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Гурановская) Анастасия

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Рождение ребёнка
18.07.1922

Сын: Ермолаев Александр

Отец ребёнка: Ермолаев Павел

Смерть
02.11.1956
Причина смерти: Medical | Умерла от рака желёз.

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