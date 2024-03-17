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Гульнева Анна Платоновна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Гульнев Амфилохий

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гульнева Мария Амфилохиевна

Отец ребёнка: Гульнев Амфилохий

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гульнева Павла Амфилохиевна

Отец ребёнка: Гульнев Амфилохий

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гульнев Федор

Отец ребёнка: не указан

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Незаконнорожденный.
Смерть
Неизвестно

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