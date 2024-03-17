Гульнева Анна Платоновна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867
Муж: Гульнев Амфилохий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гульнева Мария Амфилохиевна
Отец ребёнка: Гульнев Амфилохий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гульнева Павла Амфилохиевна
Отец ребёнка: Гульнев Амфилохий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гульнев Федор
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный.
Смерть
Неизвестно