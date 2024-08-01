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Чуприкова Федосья Яковлевна

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1828

Муж: Чуприков Андрей Евдокимович

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Максимова починка отставной солдат Андрей Евдокимов Чуприков 40-ка лет на отроковице города Мамадыша экономического крестьянина Якова Иванова Пугалова (Пугачева?) дочери девице Федосье 19-ти л... Показать все
Смерть
Неизвестно

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