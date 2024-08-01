Чуприкова Федосья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1828
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Максимова починка отставной солдат Андрей Евдокимов Чуприков 40-ка лет на отроковице города Мамадыша экономического крестьянина Якова Иванова Пугалова (Пугачева?) дочери девице Федосье 19-ти л... Показать все
Смерть
Неизвестно