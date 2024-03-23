Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1895

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Рымкус Агния Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1910

Сын: Рымкус Иван Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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