Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1895
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Рымкус Агния Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1910
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно