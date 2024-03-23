Рымкус Яков Леонтьевич 27.04.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рымкус Яков Леонтьевич

Автор
ЮК
Карпенко Ю.

мужской, родился 27.04.1877 ст.

умер Неизвестно

Мать
Рымкус Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Рымкус Леонтий (Лев) Михайлович1834 г.р.
Супруги
Рымкус (Епифанцева) Евфимия ФилипповнаОколо 1875 г.р.
Дети
Рымкус Агния Яковлевна14.01.1905 г.р.
Рымкус Иван Яковлевич04.08.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1877 ст.

Отец: Рымкус Леонтий (Лев) Михайлович

Мать: Рымкус Александра Васильевна

Бракосочетание
05.05.1895

Жена: Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна

Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Рымкус Агния Яковлевна

Мать ребёнка: Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна

Рождение ребёнка
04.08.1910

Сын: Рымкус Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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