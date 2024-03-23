Рымкус Яков Леонтьевич
мужской, родился 27.04.1877 ст.
умер Неизвестно
МатьРымкус Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецРымкус Леонтий (Лев) Михайлович1834 г.р.
Супруги
Рымкус (Епифанцева) Евфимия ФилипповнаОколо 1875 г.р.
Дети
Рымкус Агния Яковлевна14.01.1905 г.р.
Рымкус Иван Яковлевич04.08.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1877 ст.
Бракосочетание
05.05.1895
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Рымкус Агния Яковлевна
Мать ребёнка: Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна
Рождение ребёнка
04.08.1910
Мать ребёнка: Рымкус (Епифанцева) Евфимия Филипповна
Смерть
Неизвестно