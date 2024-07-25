(Лепанова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чернов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чернов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Николай Федорович
Смерть
Неизвестно