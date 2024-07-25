(Лепанова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лепанова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чернов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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