Ирина Егорова (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Егорова (Алексеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

08.02.1774 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1722 г.р.

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: Аграфена Тихонова

Падчерица Алексея Семёнова (https://familio.org/persons/82cb6f46-a148-4e68-b109-fdf4105c5780) поэтому в ревизиях фигурирует как "Алексеева"
Бракосочетание
09.06.1761 ст.

Муж: Степан Савельев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1773 ст.

Сын: Макар Степанов

Отец ребёнка: Степан Савельев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.02.1774 ст.
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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