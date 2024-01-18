Ирина Егорова (Алексеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти08.02.1774 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: Аграфена Тихонова
Падчерица Алексея Семёнова (https://familio.org/persons/82cb6f46-a148-4e68-b109-fdf4105c5780) поэтому в ревизиях фигурирует как "Алексеева"
Бракосочетание
09.06.1761 ст.
Муж: Степан Савельев
Рождение ребёнка
19.01.1773 ст.
Сын: Макар Степанов
Отец ребёнка: Степан Савельев
Смерть
08.02.1774 ст.