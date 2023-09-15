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Аграфена Тихонова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Тихон Евсеев

Мать: Анисья Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1749

Муж: Алексей Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Домна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Константин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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