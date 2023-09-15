Аграфена Тихонова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Тихон Евсеев
Мать: Анисья Семёнова
Бракосочетание
До 1749
Муж: Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Домна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семёнов
Смерть
Неизвестно