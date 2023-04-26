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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев ? Матвеевич
Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Смерть
Неизвестно