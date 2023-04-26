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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Кузьма Матвеев

Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев ? Матвеевич

Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)

Смерть
Неизвестно
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