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Артемьев Кузьма Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Артемьев Адриан Кузьмич

Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна

Рождение ребёнка
25.08.1900

Сын: Артемьев Пимен Кузьмич

Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна

Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Артемьев мертворожденный

Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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