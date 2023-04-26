Артемьев Кузьма Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна
Рождение ребёнка
25.08.1900
Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна
Рождение ребёнка
01.12.1906
Мать ребёнка: Екатерина Ларионовна
Смерть
Неизвестно