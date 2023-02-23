Екатерина Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Матвеев
Рождение ребёнка
25.08.1900
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Матвеев
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Матвеев
Рождение ребёнка
01.12.1906
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Матвеев
Смерть
Неизвестно