Артемьев Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемьев Кр 1.09.1876 Матвей (Егорович?)
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Мертворожденная
Мать ребёнка: Прасковья Фокиевна
Рождение ребёнка
18.11.1901
Сын: Артемьев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Фокиевна
Рождение ребёнка
04.08.1904
Мать ребёнка: Прасковья Фокиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Фокиевна
Смерть
Неизвестно