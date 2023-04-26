Прасковья Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1901
Сын: Артемьев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1904
Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович
Смерть
Неизвестно