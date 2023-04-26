Прасковья Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1901

Сын: Артемьев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.1904

Сын: Артемьев Яков Филиппович

Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Артемьев Филипп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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